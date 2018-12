Brexit

Um dirigente do Banco de Inglaterra advertiu hoje que cerca de 4.000 empregos na banca e seguros podem sair do Reino Unido para a União Europeia (UE) até ao 'Brexit', no final de março.

"O número de postos de trabalho que prevemos que vão do Reino Unido para a UE até ao fim de março nos bancos e seguros é inferior a 5.000, cerca de 4.000", explicou Sam Woods, governador adjunto do Banco de Inglaterra que respondia, ao lado do líder da instituição, Mark Carney, às perguntas da comissão do Tesouro na Câmara dos Comuns.

Estes 4.000 postos de trabalho são "um número pequeno tendo em conta os 500.000 empregos no setor da banca e seguros", considerou Woods, que há um ano tinha antecipado a perda de 10.000 empregos.