O ministro do Interior angolano desdramatizou hoje os abusos policiais cometidos segunda-feira contra as vendedoras de rua no Mercado de São Paulo, em Luanda, admitindo, porém, ter-se tratado de um comportamento "menos correto" e que os agentes serão "responsabilizados".

Ângelo Veiga Tavares, que falava numa cerimónia de entrega de equipamentos, sobretudo viaturas, às forças afetas ao Ministério do Interior, realizada na Unidade Operativa de Luanda, salientou que, após alguns mal-entendidos, o "mal-estar" foi rapidamente resolvido.

"Não são agressões propriamente ditas. Ontem [segunda-feira], por alguma ação menos correta dos efetivos da fiscalização e por parte de alguns agentes da polícia, foram retirados [os bens e produtos] dos locais onde as vendedeiras os têm e levaram-nos para a administração [armazém]. Isso é que levou a algum mal-estar e à manifestação que fizeram. Mas foram-lhes devolvidos os meios e estão a ser tomadas ações disciplinares contra esses efetivos", assegurou.