Actualidade

O Governo português e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) assinaram hoje, em Roma, um acordo de parceria para combater a fome e a má nutrição na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Assinado pelo ministro da Agricultura português, Luís Capoulas Santos, e pelo diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, o acordo visa a melhoria das capacidades do escritório daquele órgão das Nações Unidas em Portugal e junto da CPLP.

Com a assinatura do acordo, há a possibilidade de abrir "novas oportunidades para a partilha de boas práticas entre os Estados-membros da CPLP, reforçando a consolidação da Estratégia para a Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN)", lê-se no comunicado enviado à imprensa.