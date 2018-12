Actualidade

A Associação Sindical dos Juízes manifestou-se hoje contra o eventual prolongamento do mandato dos atuais membros do Conselho Superior da Magistratura (CSM), alertando para o risco de intromissão do poder executivo e legislativo no campo judicial.

Num parecer sobre o Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ), a que a agência Lusa teve acesso, a Associação Sindical dos juízes Portugueses (ASJP) expressou ainda preocupação sobre as alterações propostas que, em seu entender, podem transformar os presidentes dos tribunais de comarca em "comissários administrativos" do Conselho Superior da Magistratura, atual órgão de gestão e disciplina dos juízes.

Segundo o presidente da ASJP, Manuel Soares, "há o risco de transformar os presidentes dos tribunais de comarca em comissários administrativos do Conselho e o de os utilizar para se intrometer excessivamente na função dos juízes".