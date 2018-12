Actualidade

O Comité Orientador do Fundo Amazónia (COFA), presidido pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, aprovou o financiamento de 90 milhões de reais para projetos de divisão ecológica e económica na Amazónia, anunciou hoje o Governo brasileiro.

Serão disponibilizados 90 milhões de reais (cerca de 20,6 milhões de euros), a título de colaboração financeira não reembolsável para aplicar na Amazónia Legal (área de 5.217.423 km², que corresponde a 61% do território brasileiro), para o apoio à elaboração, revisão e implementação dessa divisão.

Os estados brasileiros que compõem a Amazónia Legal são o Acre, Amapá, Amazónia, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e cada um pode apresentar uma proposta de até 10 milhões de reais (2,30 milhões de euros), com prazo de execução de até três anos.