O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi hoje multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência da expulsão no jogo com o Boavista, da 11.ª jornada da I Liga.

O CD, a cuja decisão a Lusa teve acesso, multou Conceição em 765 euros por se ter dirigido aos elementos do banco da equipa adversária de forma incorreta após o golo da vitória do FC Porto (1-0), o que "provocou um confronto entre jogadores e elementos oficiais de ambas as equipas, conforme é relatado no relatório do árbitro".

O órgão entende que Sérgio Conceição não infringiu o artigo 140.º do regulamento disciplinar, que prevê penas de suspensão entre oito dias e três meses quando ocorrem protestos ou comportamentos incorretos dirigidos contra a equipa de arbitragem.