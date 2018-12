Actualidade

Um homem foi hoje detido pela PSP em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, por agredir "com pontapés e vários socos na barriga" a companheira, grávida de 9 meses, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, os factos foram praticados pelas 13:20 na via pública e presenciados por um agente do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), que estava de folga, e que, naquele momento, circulava na estrada onde ocorriam as agressões.

Este elemento da UEP parou a viatura onde seguia, "interveio em auxílio da vítima", de 32 anos, conseguindo "cessar as agressões e deter o suspeito, de 28 anos".