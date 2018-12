Actualidade

O presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) defendeu hoje que, depois de uma certa "paralisia", num passado recente, na investigação da Arte do Côa, se está agora no bom caminho, com a "refundação" da Fundação Côa Parque.

"Há um retomar da investigação multidisciplinar no Parque Arqueológico do Vale do Côa, e as descobertas feitas nestes últimos dois anos estão a revelar que a Arte do Côa é muita mais ampla e antiga do que aquilo que se pensava inicialmente", disse à agência Lusa José Arnaut.

Para o arqueólogo, presidente da AAP, o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa começam a funcionar com "maior estabilidade" que anteriormente, começando assim a haver condições para levar a cabo "um trabalho de investigação 'de ponta' a nível europeu".