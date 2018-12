Venezuela

A Fundação Instituto Português de Cultura (IPC) vai avançar com um projeto para formar líderes associativos na Venezuela e assim combater a "séria crise" de algumas associações portuguesas no país, inativas por falta de dirigentes.

O anúncio foi feito pelo presidente do IPC, Fernando Campos, em Caracas, durante um espetáculo com as cantoras luso-venezuelanas Andreia Imaginário e Iliana Gonçalves, que marcou a celebração do 33.º aniversário do organismo.

"Fizemos um compromisso importante, não do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista associativo. A Venezuela atravessa uma crise importante sobre tudo no movimento associativo que está carente de líderes novos", disse Fernando Campos à Agência Lusa.