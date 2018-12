Actualidade

O parecer da proposta de lei que altera o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos foi hoje aprovado por unanimidade na Comissão de Desporto da Assembleia da República (AR).

Segundo o relator do documento, que foi aprovado por unanimidade pelos grupos parlamentares que integram a Comissão de Comunicação, Cultura, Juventude e Desporto, o deputado do PSD Leonel Costa, esta alteração legislativa permitirá "acomodar" a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, criada em agosto pelo Governo.

A proposta apresentada pelo executivo socialista assenta a nova Autoridade em quatro pilares: celeridade processual e transparência, aplicabilidade da lei, prevenção e grupos organizados de adeptos (GOA).