Actualidade

Uma exposição sobre reabilitação patrimonial em Portugal, que mostra a ligação entre arquitetura e património, intitulada "Físicas do Património Português. Arquitetura e Memória", é hoje inaugurada no Museu de Arte Popular, em Lisboa.

"Físicas do Património Português. Arquitetura e Memória", com curadoria de Jorge Figueira e assistência à curadoria de Carlos Machado e Moura, expõe trabalhos de reabilitação desenvolvidos em Portugal, através de uma metáfora com os estados físicos da matéria, que permite explorar a temática com uma "linguagem abrangente", disse hoje aos jornalistas o curador, durante uma visita guiada à exposição.

A primeira sala da exposição, dedicada ao estado líquido e sólido, contempla uma cronologia da "longa história" do património arquitetónico português, que identifica momentos e obras fundamentais, desde o final do século XIX até aos nossos dias. Segundo o curador, esta barra cronológica mostra a ligação entre os arquitetos portugueses e o património, clarificando que "não é possível falar de arquitetura sem falar de património".