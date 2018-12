Actualidade

O Governo estabeleceu metas mais ambiciosas do que as atuais no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC), que apresenta este mês em Bruxelas, nomeadamente 47% do consumo de energia em 2030 proveniente de fontes renováveis.

As metas de hoje para o consumo total de energia, para 2030, são de 40%.

Falando no encerramento de uma sessão que decorreu hoje para apresentar o Roteiro para a Neutralidade Carbónica, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, lembrou que um "rascunho" do PNEC tem de ser entregue em Bruxelas até ao final do ano, que as metas estão em consonância com as do Roteiro hoje apresentado, e que a próxima década é fundamental para a neutralidade carbónica.