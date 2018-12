Actualidade

A seleção portuguesa feminina venceu hoje a Suíça, por 3-0, e assegurou a vitória no grupo A da primeira fase de apuramento para o Europeu de ténis de mesa de 2019.

No Multiusos do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, que já tinha garantido o apuramento, somou o primeiro triunfo por Fu Yu, 37.ª do 'ranking', sobre Rahel Aschwanden (258.ª), por 3-0 (11-2, 11-6 e 11-3).

Seguiu-se um triunfo da outra atleta olímpica da seleção portuguesa, Jieni Shao (114.ª), sobre Rachel Moret (85.ª), por 3-2 (13-11, 9-11, 13-11, 8-11 e 11-9).