Actualidade

A autora da obra 'Um outro olhar para a Amazónia', Moema Veloso, afirmou hoje à agência Lusa a necessidade do Governo brasileiro "priorizar os 25 milhões" de habitantes que vivem na região Amazónica.

"Hoje a Amazónia é olhada como um paraíso intocado, ninguém se lembra que naquele manto verde existem 25 milhões de pessoas. (...) O que eu peço é que a floresta seja vista como o ambiente, mas que as pessoas sejam prioridade nos programas de Governo, porque se não protegermos aquelas pessoas (...)eu acho que a Amazónia não sobreviverá brasileira por muito tempo", declarou Moema Veloso, na apresentação do seu livro na embaixada de Portugal em Brasília.

Moema Veloso, que é natural do Pará, um estado brasileiro que pertence à floresta Amazónia, mostra nos seus textos como se deram as primeiras ocupações humanas nesse território há 13 mil anos, seguindo para uma análise ao período da colonização, a exploração, as lutas por cidadanias, e expõe, por fim, os planos governamentais e projetos internacionais para a região.