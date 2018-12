Actualidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira, com ressalvas, as contas de campanha do Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, e do seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão.

Na votação, o juíz do caso, Luís Roberto Barroso, afirmou que grande parte das "inconsistências" na prestação de contas foi emendada após a defesa de Bolsonaro retificar a prestação.

"As irregularidades detectadas são de pouquíssima relevância", afirmou Barroso, citado pelo site de notícias G1.