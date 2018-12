Actualidade

O procurador especial norte-americano Robert Mueller decidiu não recomendar uma sentença de prisão ao ex-assessor do Presidente dos EUA Michael Flynn devido à sua ajuda nas investigações no caso das alegadas interferências russas nas eleições presidenciais de 2016.

Robert Mueller apresentou esta terça-feira o memorando com as informações partilhadas por Michael Flynn. "Dada a assistência substancial do acusado (...) uma sentença que não imponha uma sentença de custódia - é apropriada e justificada", indicou um documento judicial oficial.

A sentença de Flynn deverá ser conhecida no dia 18 de dezembro, mais de um ano após ter-se confessado culpado de mentir ao FBI sobre contactos com funcionários do governo russo, em nome de Donald Trump.