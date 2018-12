Actualidade

O Fórum Macau pode ter um papel reforçado na capacitação de recursos humanos de Timor-Leste, e de plataforma para divulgar, de parte a parte, oportunidades de negócios e de investimento, disse hoje a responsável da instituição.

Xu Yingzhen, que falava à agência Lusa no final de uma visita a Díli, disse que a questão dos recursos humanos foi um dos aspetos dominantes nos encontros com os responsáveis timorenses, incluindo o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, com quem a delegação do Fórum Macau se reuniu nos últimos dias.