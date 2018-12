Actualidade

O alerta de tsunami, emitido após um sismo de magnitude 7,5 ter sido registado perto do arquipélago da Nova Caledónia, foi levantado, momentos depois de um segundo abalo ter sido sentido naquela zona, no sul do oceano Pacífico.

"Com base em todos os dados disponíveis, a ameaça de um tsunami já passou", apontou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

Horas antes, o USGS tinha registado um sismo de magnitude 7,5 perto do arquipélago da Nova Caledónia, a 168 quilómetros a leste de Tadine, e a uma profundidade de 10 quilómetros.