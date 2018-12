Actualidade

Portugal continental deixou de estar em seca meteorológica fraca a moderada no final de novembro, mês classificado como o quarto mais chuvoso dos últimos 18 anos, segundo o Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) referido no boletim, disponível hoje no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a 30 de novembro terminou a situação de seca meteorológica fraca a moderada que se verificava no final de outubro.

Assim, no final de novembro, 9,8% do território estava na classe normal, 89,6% em chuva fraca e 0,6% em seca moderada.