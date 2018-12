Actualidade

O único Pai Natal certificado de Portugal é a grande atração do evento Natal(i)a Terra do Pai Natal, que animará Vagos entre sábado e o dia 23, com entrada gratuita para os alunos mais jovens do concelho.

"Queremos reforçar a posição de Vagos como a capital do Natal em Portugal", avisa Jackas, o Pai Natal, ator, professor de animação e expressão, fundador do grupo de teatro para a infância - Arlequim e do Museu do Brincar, em Vagos, que adotou como nome artístico o apelido de infância.

O evento Natal(i)a Terra do Pai Natal recebe este ano um novo impulso, com um orçamento de 150 mil euros e a organização partilhada entre a Câmara Municipal de Vagos, o Museu do Brincar, o NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos) e a AEVA - Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro.