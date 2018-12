Actualidade

A proposta de Orçamento do Estado do Governo de Moçambique para 2019 prevê, pela primeira vez desde 2014, um crescimento dos donativos e créditos do estrangeiro em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB).

O documento está em discussão desde terça-feira no parlamento.

Os recursos externos inscritos no Orçamento de Estado representavam 14,2% do PIB em 2014 e caíram para 8,4% em 2015.