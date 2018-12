Actualidade

O ativista angolano Rafael Marques elogiou hoje "a frontalidade" do Presidente angolano ao discutir com a sociedade civil temas como os direitos humanos ou a corrupção, após a reunião que manteve com o chefe de Estado.

"Falámos obviamente de corrupção. Penso que é importante o contributo da sociedade no sentido da moralização, não só das instituições públicas, mas dos próprios cidadãos, de modo a que a corrupção deixe de ser este cancro que corrói a sociedade e que delapida os nossos recursos, que deveriam ser investidos na educação e na saúde", referiu o também jornalista, após a reunião com João Lourenço, que durou cerca de 45 minutos.

Nas declarações aos jornalistas, Rafael Marques elogiou "a frontalidade" do chefe de Estado ao discutir estas questões e a "iniciativa importante" de convidar organizações não-governamentais e da sociedade civil angolanas para discutir o futuro do país - encontro que se realizou na terça-feira e que juntou cerca de uma dezena de instituições -, uma vez que o diálogo deve "ser estimulado".