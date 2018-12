Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se hoje com a nomeação de Félix Braz como vice-primeiro ministro do Luxemburgo, considerando que é um "testemunho da vitalidade da comunidade portuguesa" no país.

"O Presidente da República, que teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Félix Braz na visita ao Grão-Ducado em 2017, deseja-lhe as maiores felicidades no cumprimento da missão cívica que agora assume, testemunho da vitalidade da comunidade portuguesa no Luxemburgo", lê-se numa nota colocada no site da Presidência.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa congratula-se com a nomeação de Félix Braz, filho de compatriotas residentes no Luxemburgo, para o cargo de vice-primeiro-ministro e também de ministro da Justiça, no novo Governo de coligação do Grão-Ducado do Luxemburgo", acrescenta a nota, que dá ainda conta de que o governante já ocupava o Ministério da Justiça desde 2013.