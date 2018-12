Actualidade

A polícia brasileira realiza hoje a 57.ª fase da Operação Lava Jato para investigar o alegado pagamento de pelo menos 31 milhões de dólares (27,3 milhões de euros) em subornos para funcionários da Petrobras por grandes empresas do setor.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público Federal (MPF) brasileiro, entre as empresas investigadas com atuação internacional, estão as gigantes Vitol, Trafigura e Gleconre, que têm faturação maior que a Petrobras.

Os investigadores brasileiros suspeitam que, entre 2011 e 2014, essas três empresas efetuaram pagamentos de subornos para intermediários e funcionários da Petrobras relacionados com mais de 160 operações de compra e venda de derivados de petróleo e aluguer de tanques de armazenamento.