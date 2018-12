Actualidade

O Banco de Portugal avisou hoje que os bancos devem adotar políticas "prudentes" na aplicação dos seus resultados, nomeadamente no que se refere à distribuição de dividendos, de forma a garantir níveis adequados de resiliência a choques.

"No caso das empresas financeira e dos bancos é importante continuar a reforçar a capacidade de absorção de choques negativos através de níveis de capital adequados. Assim é fundamental a adoção de políticas prudentes da aplicação de resultados gerados, em especial no que concerne à distribuição de dividendos", refere o Banco de Portugal (BdP) no Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro, hoje divulgado.

No documento, o BdP reconhece a evolução favorável do sistema bancário, com a redução "significativa" dos empréstimos não produtivos (NPL), mas avisa que a melhoria "tem de continuar, tendo em conta as fontes de risco sistémico associadas à atual conjuntura internacional" e ao "agravamento da incerteza geopolítica e económica".