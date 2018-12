Actualidade

O treinador do Portimonense, António Folha, defendeu hoje que a visita de sexta-feira ao FC Porto, para a 12.ª jornada da I Liga de futebol, será ainda mais difícil porque o rival está no melhor momento da temporada.

António Folha, que nos tempos de jogador esteve muitos anos no FC Porto e integrou os quadros técnicos das camadas jovens e da equipa B antes de assumir o comando técnico do Portimonense, rejeitou a ideia de que será um jogo especial e garantiu que o Portimonense não se vai concentrar só na defesa.

"Todos os jogos são especiais como profissional de futebol. É uma casa onde tenho muitos amigos, muito e bons, isso sim", reconheceu o treinador da equipa algarvia, que chega ao confronto no terreno do líder do campeonato como 11.º classificado, com 14 pontos, a 13 do próximo adversário.