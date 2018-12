Portugal/China

Os governos português e chinês acordaram hoje uma declaração conjunta em defesa da ação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na qual se repudia o protecionismo económico, o unilateralismo e se defende os direitos humanos.

Este documento, com 21 pontos, foi divulgado momentos antes de o primeiro-ministro português, António Costa, e o chefe de Estado da República Popular da China, Xi Jinping, presidirem no Palácio de Queluz à cerimónia de assinatura de um conjunto acordos bilaterais.

"As duas partes manifestaram o apoio a uma economia mundial aberta e repudiaram todas as formas de protecionismo e unilateralismo, comprometendo-se a promover a liberalização e facilitação do comércio e investimento no âmbito das regras do sistema multilateral do comércio", lê-se na declaração conjunta, em que também se salienta o papel de António Guterres.