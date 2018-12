Actualidade

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um requerimento do BE para "audição urgente" da ministra do Mar, a administração do Porto de Setúbal e o Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) devido ao conflito laboral.

O documento do BE, aprovado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, refere ser "da maior pertinência" ouvir, "em sede da Assembleia da República, os protagonistas do atual conflito laboral no Porto de Setúbal".

Em declarações à agência Lusa no final da sessão, o presidente daquela comissão parlamentar, Hélder Amaral, disse que a audição da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, só deverá acontecer "depois do Natal" por motivos de agenda, sendo que, antes, deverá ser ouvida a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) e o SEAL.