Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou hoje, em Bragança, que o Governo mantém a disponibilidade para negociar com os ferroviários, em reação à greve agendada para sexta-feira a nível nacional.

O governante comentava, à margem do anúncio do novo concurso público para a carreira área Bragança/Vila Real/Viseu/Tires/ Portimão, as queixas dos sindicatos que avançaram para a greve, alegando a falta de diálogo por parte do Governo.

"Isso faz muito pouco sentido, uma vez que estamos a meio de processos negociais, quer na CP, quer na IP (Infraestruturas de Portugal) e, em particular na IP, onde os sindicatos também decidiriam decretar esta greve, temos aliás os processos negociais bastante avançados", afirmou.