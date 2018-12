Actualidade

A presidente do CDS-PP e vereadora na Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, juntou-se hoje à associação "Just a Change" e, para dar o exemplo, colocou azulejos na parede, assinalando assim o Dia Internacional do Voluntariado.

Ainda não eram 10:00 e já a líder do CDS-PP vestia a camisola e preparava-se para pôr mãos à obra, literalmente, e ajudar a associação, que conta com mais de duas centenas de voluntários, a recuperar uma casa.

A habitação em causa situa-se na freguesia de Campolide, em Lisboa, e precisava de intervenção porque "chovia dentro, o telhado não estava a funcionar e tinha um pé direito muito baixo", contou aos jornalistas com as mãos ainda sarapintadas de cimento cola.