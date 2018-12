Actualidade

Os públicos do Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, repartem-se, de forma quase idêntica, entre nacionais e estrangeiros, sendo quase dois terços de visitantes portugueses provenientes da região Norte, segundo um estudo divulgado hoje.

De acordo com os principais resultados do estudo de públicos do museu, promovido pela Direção-Geral do Património Cultural numa parceria com o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, 47% dos visitantes do museu são portugueses, dos quais 62% residem na região Norte.

Um quarto dos públicos portugueses do mais antigo museu público de arte do país é da Área Metropolitana de Lisboa, enquanto um em cada dez tem origem na região Centro.