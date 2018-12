Actualidade

A "Palavra do Ano" escolhida pelos moçambicanos é "resiliência", numa votação 'online' em que participaram cerca de 5.000 cibernautas, foi hoje anunciado.

A escolha foi feita através do 'site' www.palavradoano.co.mz, durante o mês de novembro, tendo "resiliência" recolhido 38% dos votos. Segundo a Plural Editores/Moçambique, que organizou a iniciativa, foi "a capacidade de enfrentar as adversidades motivou a escolha".

No segundo lugar ficou "marandza" com 37% dos votos. "Este termo é cada vez mais usado nas redes sociais para designar uma mulher que se relaciona de forma interesseira, com o seu parceiro ou parceiros, com o intuito de obter vantagens", explica a Plural Editores (PE), do grupo Porto Editora.