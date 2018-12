Actualidade

A justiça francesa autorizou hoje a extradição de François Compaoré, irmão do ex-presidente deposto Blaise Compaoré, para o Burkina Faso, onde está alegadamente envolvido na investigação do homicídio do jornalista Norbert Zongo em 1998.

O tribunal de recurso de Paris deu luz verde à extradição, depois de o Ministério Público ter dado parecer positivo.

A defesa de François Compaoré indicou que iria interpor recurso sobre questões de direito, segundo a agência noticiosa France-Presse.