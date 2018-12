Actualidade

O PS espera que do Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), entre sexta-feira e sábado, em Lisboa, resulte uma unidade programática alternativa às correntes conservadoras para as eleições europeias, tendo como base a experiência da governação portuguesa.

Pela parte dos socialistas portugueses, os dois principais momentos do congresso acontecem na sexta-feira, na cerimónia de abertura, com o discurso do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e no sábado, ao início da tarde, no encerramento, com a intervenção do secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, numa sessão que aclamará o trabalhista holandês Frans Timmermans como candidato ao cargo de presidente da Comissão Europeia.

Além de António Costa e de Fernando Medina, discursam neste congresso eletivo do PSE o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o ministro das Infraestruturas e Equipamento, Pedro Marques, assim como os eurodeputados do PS Carlos Zorrinho e Pedro Silva Pereira.