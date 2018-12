Actualidade

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Teodora Cardoso, disse hoje que as decisões políticas no país, nomeadamente a nível financeiro, devem ser tomadas com base em informação estatística e não em "opiniões ou tendências do momento".

"Esta problemática da informação é uma problemática que nos interessa muito ao nível do CFP e interessa-nos para que a tomada de decisão de todos, e em particular a nível dos responsáveis - quer sejam políticos, locais ou centrais -, não se baseie apenas em opiniões ou tendências do momento, [devendo antes] contar com informação que mostra a posição em que estamos e como as medidas anteriores estão a ser executadas", declarou a responsável.

Falando na apresentação do livro "Finanças locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987", lançado hoje pelo CFP, em Lisboa, Teodora Cardoso vincou que a informação também é crucial para, "a pouco e pouco", se ir corrigindo "o que não está a funcionar".