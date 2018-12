Actualidade

O CDS-PP pediu hoje a "audição urgente" da ministra da Justiça no parlamento para debater os recentes motins nas prisões de Custóias e de Lisboa, segundo um requerimento do grupo parlamentar democrata-cristão.

Os centristas exigem a presença de Francisca Van Dunem na comissão parlamentar de justiça "a fim de prestar esclarecimentos sobre o que motivou estes protestos e qual foi a atuação dos serviços prisionais para por fim a estes protestos".

Hoje, reclusos das alas A, B e C da prisão de Custóias, Matosinhos, recusaram acatar ordens dos guardas prisionais e arremessaram objetos, em protesto contra as condições e alimentos do refeitório, o que terá motivado mesmo o disparo de tiros para o ar para debelar a situação.