Actualidade

O Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados considerou hoje que os protestos dos reclusos no Estabelecimento Prisional de Lisboa e de Custóias, no Porto, demonstram o "mal-estar" que se vive nas prisões portuguesas.

"Depois do que sucedeu ontem [terça-feira] no estabelecimento prisional de Lisboa, os episódios de hoje em Custóias [Porto], podendo não ter ligação direta com a situação de Lisboa, são mais uma demonstração do mal-estar que se vive nas prisões portuguesas aos mais diversos níveis", adiantou o presidente do Conselho Regional, Paulo Pimenta, citado numa nota enviada à Lusa.

Paulo Pimenta disse ser "inegável" que as prisões portuguesas estão "aquém do exigível" em termos de condições de trabalho para os guardas prisionais e de condições para os reclusos, nos planos da lotação e das condições de higiene e de alimentação.