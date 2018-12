Actualidade

O advogado do piloto despedido pela SATA em 2015, após criticar no Facebook um administrador da companhia aérea, classificou hoje de "inédita" a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que considerou ilícito o afastamento do trabalhador.

O STJ diz que foi ilícito a companhia aérea despedir o trabalhador por publicar naquela rede social um comentário a criticar a postura de um administrador da empresa, passageiro num voo de 07 de setembro de 2015, em que Luís Miguel Sancho era o piloto comandante e o avião se atrasou devido a uma avaria.

"Com esta decisão, inédita, o STJ inverteu em absoluto o sentido da jurisprudência até agora seguida pelos tribunais superiores portugueses, no sentido de conferir a justa causa ao despedimento promovido pela entidade empregadora, quando o trabalhador subordinado publicasse na rede social Facebook afirmações críticas para com aquela", sublinhou o advogado Paulo Campos, em declarações à Lusa.