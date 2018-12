Actualidade

O euro registou hoje uma ligeira subida face ao dólar, quando permanecem as dúvidas sobre a desaceleração do crescimento na Europa, o orçamento italiano e a saída britânica da União Europeia ('Brexit').

Às 18:16 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1350 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1340 dólares.

O vice-primeiro-ministro italiano e ministro do Desenvolvimento Económico, Luigi Di Maio, afirmou hoje que com a nova proposta de orçamento que será enviada em breve a Bruxelas se pretende evitar um procedimento por infração e, ao mesmo tempo, respeitar as promessas eleitorais.