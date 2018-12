Actualidade

O Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP) anunciou hoje que vai realizar uma greve entre 15 de dezembro e 06 de janeiro, coincidindo em alguns dias com a paralisação marcada por outra estrutura sindical.

O presidente do SICGP, Júlio Rebelo, disse à agência Lusa que o sindicato esteve hoje a negociar os serviços mínimos para a greve de 24 dias, tendo ficado assegurado as festas de natal com os filhos das reclusas.

A esta greve junta-se uma outra de 13 dias, que vai começar na quinta-feira, e que foi convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.