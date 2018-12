Actualidade

Portugal é o país convidado deste ano do Carrousel des Métiers d'Art et de Création, uma das feiras de artes e ofícios de maior prestígio na região de Paris, e está representado com 12 empresas e uma associação de desenvolvimento regional.

O Carrousel des Métiers d'Art et de Création, que todos os anos mobiliza cerca de 30 mil visitantes, decorre a partir de quinta-feira até domingo, 09 de dezembro, no espaço de exposições por baixo do Museu do Louvre, contando com mais de 300 expositores.

Esta feira tem como principal objetivo mostrar os melhores artesãos da região de Paris e, este ano, convidou Portugal para estar presente com as suas apostas.