Actualidade

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra o antigo diretor do Agrupamento de Escolas de Montalegre, imputando-lhe a prática de um crime de abuso de poder.

O ex-diretor Paulo Alves disse à agência Lusa estar satisfeito por "finalmente haver acusação de um processo que se arrasta há três anos", porque significa que vai poder defender-se de acusações "inventadas" e adiantou ainda que vai pedir a abertura de instrução.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto informou hoje, através da sua página na internet, que o MP considerou indiciado que o arguido, no exercício das funções de diretor do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, "tomou várias decisões desfavoráveis a três docentes", nos anos "de 2011/2012 e 2014/2015".