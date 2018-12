Actualidade

O projeto "Três Culturas Três" sobe ao palco do Salão Árabe, no Porto, sábado para apresentar a fusão de alaúdes árabes com guitarra flamenca, mandola judaica e outros instrumentos, indicou hoje a organização.

O espetáculo, que vai realizar-se no Palácio da Bolsa, tem o nome "A Iberia das Três Culturas" é de entrada gratuita, mediante solicitação de convite, e está a ser promovido pela Culturdouro e Cooperativa do Povo Portuense.

Nota enviada à agência Lusa sobre o espetáculo descreve que "Três Culturas Três" é "um projeto de fusão musical e cultural das três fundamentais culturas e religiões ibéricas anteriores ao domínio de uma cultura e religião principal, e posterior perseguição e expulsão das demais".