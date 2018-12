Actualidade

O lusodescendente David Valadão foi derrotado por TJ Cox na eleição para a Câmara dos Representantes pelo 21º distrito da Califórnia, perdendo o assento depois de ter sido dado como vencedor na noite eleitoral.

Os últimos resultados divulgados pelo condado de Tulare, um dos quatro que compõem o 21º distrito, confirmaram a vitória do democrata TJ Cox sobre o republicano, com uma diferença de 862 votos.

De acordo com os dados publicados no site do secretário de Estado da Califórnia, Alex Padilla, TJ Cox recebeu 57.239 votos (50,4%) contra os 56.377 votos (49,6%) de David Valadão, uma contabilização final que será certificada a 14 de dezembro.