Actualidade

A primeira grande exposição, em Portugal, do pintor espanhol Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923), considerado um "mestre da luz intensa", é hoje inaugurada, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, com 118 obras.

"Terra Adentro - A Espanha de Joaquín Sorolla" é o título desta mostra de "um pintor extraordinário, mas pouco conhecido em Portugal, e que o MNAA sempre desejou expor", sublinhou o diretor do museu, António Filipe Pimentel, na visita guiada aos jornalistas realizada na quarta-feira.

Nas obras que fazem parte da mostra do artista nascido em Valência, - quase na totalidade provenientes do Museu Sorolla, em Madrid, com mais três de coleções particulares de Espanha - predominam as paisagens que gostava de pintar ao ar livre, durante as viagens que realizou em Espanha, na viragem do século XIX para o século XX.