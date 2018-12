Actualidade

O governador do Banco de Taiwan, Yang Chin-long, afirmou no parlamento que a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos não será resolvida no curto prazo, mas que "durará pelo menos um ou dois anos".

"É provável que as tensões diminuam no curto prazo, mas as questões-chave provavelmente não serão resolvidas imediatamente", disse Yang durante uma sessão parlamentar em Taipé.

Taiwan é um dos territórios mais afetados pela guerra comercial porque mantém investimentos multimilionários na China de empresas que exportam os seus produtos para todo o mundo, incluindo os Estados Unidos.