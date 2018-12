Actualidade

O primeiro-ministro timorense anunciou hoje que o Governo vai acrescentar, em sede parlamentar, 300 milhões de dólares ao Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019 para financiar a compra da participação da Shell no consórcio do Greater Sunrise.

"A nossa proposta tem ainda a importante particularidade de ser compensada por um ativo financeiro, de grande significado para o país, adquirido por motivos políticos", anunciou Taur Matan Ruak no arranque do debate na generalidade da proposta do OGE de 2019.

"Estas aquisições não são consideradas uma despesa pública, mas um investimento, que nos permite maximizar os ganhos na exploração dos nossos recursos naturais, com mais indústria, mais empregos e com maior diversificação das fontes de receitas", afirmou.