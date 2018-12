Actualidade

O investimento do Estado timorense na Educação, previsto para 2019, "é baixo" e deve ser significativamente aumentado para garantir a qualificação dos recursos humanos do país, defendeu, num relatório, uma comissão parlamentar especializada.

A recomendação está presente no relatório e parecer final das comissões parlamentares especializadas sobre a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE)timorense, que começou hoje a ser debatido na especialidade.

"Parece-nos que, face às necessidades de recursos humanos qualificados, o investimento do Estado no setor da Educação é baixo", indicou a comissão G, que lida também as questões da Saúde.