Actualidade

Um alto responsável rebelde iemenita ameaçou hoje impedir que aviões da ONU usem o aeroporto de Sanaa, a capital, caso as negociações na Suécia não façam retomar o tráfego aéreo civil.

"Se não houver uma decisão nas negociações na Suécia (que devem ser hoje retomadas) sobre a abertura do aeroporto da capital para o povo iemenita, chamarei o Conselho Político e o governo (do movimento rebelde Huthis) para o fechar [o aeroporto] a todos os aviões ", escreveu Mohammed Ali Al-Houthi, na sua conta do Twitter.

As conversações de paz entre as partes em conflito no Iémen são retomadas hoje na Suécia, após o fracasso das negociações que a ONU tentou realizar em Genebra, em setembro.