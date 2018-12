Actualidade

O secretário de Estado do Orçamento destacou hoje que, com um défice "próximo do zero" em 2019, Portugal colocar-se-á numa situação normal nos outros países europeus, considerando que é a esta "normalidade" que o país deve habituar-se.

João Leão falava no início de uma conferência sobre reforma das finanças públicas organizada pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), em colaboração com o Tribunal de Contas, o Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal (IDEFF) e o Kazarian Center for Public Financial Management.

"Temos que habituar-nos a ter as contas públicas em ordem, porque essa é a situação de normalidade", disse o governante destacando que o défice próximo de zero será algo que acontecerá "pela primeira vez desde a democracia".